بيروت 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسواكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، مجريات المرحلة الأولى من عملية اقتراع اللبنانيين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية، في الانتخابات البرلمانية، التي بدأت في ست دول عربية أمس.وتناقلت الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية مبرزة المواجهات العنيفة التي وقعت أمس بين قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة في مدينة حمص وأسفرت عن المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.وأشارت إلى حملة الاغتيالات الواسعة التي شهدتها مدينة إدلب، خلال اليومين الماضيين، وطالت شخصيات عسكرية وإدارية تابعة لفصائل المعارضة المسلحة، حسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأوردت الصحف نبأ استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة المئات بجراح مختلفة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم أمس في الجمعة الخامسة لمسيرة العودة، شرق قطاع غزة المحاصر .ولفتت إلى تواصل خسائر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في قياداتها، على مختلف جبهات القتال، خصوصا جبهات محافظة صعدة، التي قتل فيها قياديين بارزين خلال مواجهات أمس، مع قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية، في منطقة الملاحيظ.كما تابعت اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في البيت الأبيض أمس .وتناولت دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس، إسرائيل لمنع قواتها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر .وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الشرطة الأوروبية "يوروبول" أمس، أن قوات من شرطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عطلت وكالات دعائية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية منسقة شاركت فيها عدة دول.م ك // انتهى //10:22ت م