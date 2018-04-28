القاهرة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم قمة الكوريتين التي جمعت بين رئيس كوريا الشمالية "كيم جونج أون" ونظيره الكوري الجنوبي "مون جاي ين" في المنطقة المنزوعة الصلاح الشديدة التحصن بين الجانبين، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على نزع السلاح النووي والتعهد بتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وأخبرت الصحف عن مقتل 17 مدنيًا في غارت سورية على مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب العاصمة السورية دمشق.وأشارت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 325 آخرين أمس الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، لافتة الانتباه إلى مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل بالتوقف عن القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين.وواكبت صحف مصر في متفرقات أخرى، الانتخابات النيابية اللبنانية التي بدأت أمس في مرحلتها الأولى، المخصصة للمغتربين اللبنانيين في 6 دول عربية.م ك // انتهى //10:25ت م