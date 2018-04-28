بغداد 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم أعمال ملتقى فرص الاستثمار الذي عقد في بغداد الأسبوع الماضي, الذي نظمته الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، بمشاركة 150 شركة تمثل 17 بلداً عربياً وأجنبياً.وعرجت على الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في 12 الشهرالمقبل.ونوهت بإجراءات مفوضية الانتخابات لضمان مشاركة اوسع للنازحين العراقيين في الانتخابات, من خلال تطبيق نظامي التصويت المشروط، والبطاقات الإلكترونية بحسب أماكن تواجدهم ومراكز الاقتراع.في الشأن الدولي اهتمت بترحيب قادة دول العالم وحكوماته بالقمة التاريخية بين الرئيس الكوري الجنوبي موناي إن و الزعيم الكوري الشمالي كيمجونغ اون.م ر // انتهى //10:34ت م