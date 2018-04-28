الخرطوم 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على اختتام اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة أمس، أعمالها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في جولتها الـ17،واتفق الجانبان على تفعيل وتنشيط القوات المشتركة بين الفرق الحدودية المتقابلة للمحافظة على الأمن والاستقرار.وأبرزت ترحيب وزارة الخارجية السودانية، بالتقارب بين دولتي كوريا الذي تكلل بلقاء الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، والرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والإعلان الصادر عن القمة التاريخية التي جمعتهما.ونقلت عن بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان، أمس قولها فرار أكثر من 1100 مدني من منازلهم في مناطق بولاية الوحدة"، شمالي البلاد، نتيجة تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة.وعرجت على تنديد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بمعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الأفعال.وسلطت الضوء على إعلان القيادة المشتركة لعمليات التحالف الدولي المناهض لداعش أمس أن مقاتلاتها شنت 26 غارة جوية مستهدفة مواقع وأوكار التنظيم الإرهابي في كل من العراق وسوريا.م ر // انتهى //10:45ت م