تونس 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسشارك جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في معرض "الأسبو" الذي يٌقام في العاصمة التونسية على هامش فعاليات الدورة الـ 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.ويبرز جناح الجهاز آخر التطورات والمستجدات في مجال الإنتاج التلفزيوني والإذاعي، إلى جانب تقديم سُبل دعم التبادل بين الدول الأعضاء والشركاء من الاتحادات والجهات الإعلامية في مجالات إقامة الفعاليات الإعلامية الكبرى والتدريب والدراسات المتخصصة في مجالي الإذاعة والتلفزيون.وأكد مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري بن مبارك القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أهمية مشاركة الجهاز في المعرض التي تأتي ضمن اتفاقية مع اتحاد إذاعات الدول العربية تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تنظيم المهرجانات مع السعي إلى إبراز التجربة الخليجية على مدى سنوات من الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وريادة الإعلام الخليجي وتوفر البنية التحتية لصناعة إعلام مؤثر يواجه المستقبل ويوائم بين الإعلام التقليدي والإعلام التقني.وبيّن أن جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج يعمل على تقديم رؤية جديدة في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني لتطوير الأداء واكتشاف المواهب الإعلامية بين شباب وفتيات الخليج، مشدداً على ضرورة التدريب العالي والمتواصل لمواجهة تحديات المستقبل وتلبية احتياجات واهتمامات المتلقي الخليجي والعربي.م ك // انتهى //11:42ت م