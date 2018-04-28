عمّان 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسبدأت في مدينة العقبة جنوب الأردن اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين من دول جنوب شرق آسيا والشركاء الدوليين، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي.وستركز الاجتماعات التي تستمر على مدى يومين كيفية التعامل مع آفة الارهاب، ومناقشة التحديات الأمنية في منطقة جنوب شرق آسيا، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة والإنجازات التي تحققت بهذا الخصوص.م ر // انتهى //11:49ت م