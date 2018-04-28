إسلام آباد 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان الحكومة الباكستانية عن ميزانية السنة المالية الجديدة بمبلغ 5.9 تريليون روبية، وبزيادة 16.2% عن ميزانية السنة الماضية.واهتمت بدعوة باكستان لجميع الفصائل المتحاربة في أفغانستان إلى السعي للتوصل لتسوية سلمية للنزاع.وتطرقت إلى اتفاق باكستان وألمانيا على تعزيز العلاقات الدفاعية من خلال بذل جهود مشتركة لاستكشاف كافة السبل لتنويع هذه العلاقات.وأخبرت عن استدعاء الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في عام 2003م واستمرارها في قصف المناطق الناطق الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.في الشأن الأمني تناقلت أنباء مقتل شخصين وإصابة أكثر من ثلاثين جراء هجوم شنه مجهولون بالقنابل اليدوية على حفل زفاف شمال غرب باكستان.إقليمياً أخبرت عن مقتل سبعة من متمردي حركة نكسال اليسارية الهندية في مواجهة شرسة مع قوات الشرطة في ولاية تشاتيسجاره وسط الهند.واهتمت في الشأن الدولي باللقاء التاريخي الذي جمع رئيسي الكوريتين الشمالية والجنوبية.م ر // انتهى //12:21ت م