الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسصرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن / تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة العاشرة وأربعون دقيقة من صباح اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق 4 صواريخ باليستية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية(محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.وأوضح العقيد المالكي أن الصواريخ كانت باتجاه مدينة جازان وأطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعا ولله الحمد ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان ولله الحمد.وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.// انتهى //12:52ت م