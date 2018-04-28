الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسسيّرت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع،ضمن مبادرة " الشراكة المجتمعية " في نهاية كل أسبوع مع المؤسسات الحكومية والأهلية، رحلة أمس بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والمدينة المنورة.واستضاف قطار الحرمين خلالها محافظ رابغ أيمن الغانمي وعدد من أهالي المحافظة، ومنسوبي النيابة العامة برابغ، ومن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إلى جانب وفد من شركة مترو جدة، ومؤسسة وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، اطلعوا خلالها على مرافق المشروع في محطتي رابغ والمدينة المنورة .من جهته، عبر محافظ رابغ ومنسوبو الجهات المستضافة عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على مشروع قطار الحرمين السريع، واصفين قطار الحرمين بالمشروع الوطني والحيوي الذي يفخر كل سعودي بتسخيره لخدمة المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين.وأشادوا بالخدمات المقدمة من فريق العمل وإدارة المشروع والكادر التشغيلي من الكفاءات الوطنية الشابة، معبرين عن فخرهم بالشباب السعودي وتقديرهم للتنوع الكبير في التخصصات، الأمر الذي يؤكد فائدة هذه المشاريع الوطنية العملاقة وجدواها الإيجابية الدائمة على مختلف الأصعدة.بدوره، أكد مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا أن هذا المشروع الحيوي يحرص على تفعيل جسور التعاون مع مختلف الجهات الراغبة في بحث فرص الشراكة المجتمعية والاستثمارية، مؤكدا أن المشروع أتاح بابا للتواصل من خلال الحساب الرسمي لقطار الحرمين على تويتر @haramainrailway .// انتهى //13:07ت م