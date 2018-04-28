نجران 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واساختتمت الكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران أمس الأول، برنامج أسبوع التهيئة للخريجات، وذلك بمقر الكلية.وتضمن البرنامج والهادف إلى تهيئة الخريجة لسوق العمل والحياة المهنية، وتطوير وصقل شخصيتها من خلال إعدادها للانخراط في سوق العمل، محاضرات وبرامج ودورات تعريفية وتثقيفية عن "كيفية بناء السيرة الذاتية"، و "استراتيجيات اجتياز المقابلة الشخصية"، و "ريادة العمل الحر"، و "سلوكيات العمل وأخلاقيات المهنة"، بالإضافة إلى لقاءات مع المختصين من جهة التوظيف، والغرفة التجارية، وصندوق الموارد البشرية.//انتهى//13:14ت م