حضرموت 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 15,000 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 45,000 أسرة بواقع 270,000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 23 حيًا بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.// انتهى //13:23ت م