طرابلس 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسكشفت المنظمة الدولية للهجرة وجود 29.370 طفل مهاجر في ليبيا غير مصحوب بذويه.وأوضحت المنظمة فى بيان لها اليوم أنّ الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.وحذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البلبيسي، من أن هذه الشريحة من الأطفال هم الأكثر عرضة لخطر الاتّجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والعمل القسري وأكثر من غيرهم.وكانت منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" أعلنت أن أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية.م ر // انتهى //13:36ت م