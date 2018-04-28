المجمعة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسزار عددٍ من أفراد الوحدات الكشفية التابعين للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالرياض ، يوم أمس، القرية التراثية في عودة سدير ، ضمن برنامج نظمه مكتب رواد الحركة الكشفية بالمجمعة ،حيث قاموا بجولة على البيوت والأسواق القديمة بالقرية ، أطلعوا خلالها على بعض انماط حياة الآباء والأجداد .كما شمل البرنامج زيارة لمتحف ومجلس العيسى التاريخي ، وبيت آل حسين التراثي ، وبيت أبوحيمد التراثي ، وبيت الضويحي التاريخي التي تجسد أسلوب الحياة القديمة.وقام مكتب رواد كشافة المجمعة في ختام الزيارة بتكريم أعضاء الوحدات الكشفية .وكانت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالرياض، قد اشهرت أول وحدات كشفية خاصة بفئة ذوي صعوبات التعلم في المملكة منتصف مارس الماضي ضمن تحقيق رؤية الجمعية في استثمار طاقات أعضائها في خدمة المجتمع، وتنمية مواهبهم وتحقيق رغباتهم، ولتكوين علاقة إيجابية بينهم وأفراد المجتمع وتشجيع ذوي صعوبات التعلم وتطوير قدراتهم.// انتهى //13:39ت م