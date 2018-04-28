نجران 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واستواصل جمعية الأمير مشعل بن عبدالله للاحتياجات الخاصة بنجران "شمعة أمل"، توزيع السلة الغذائية الرمضانية على المستفيدين من خدمات الجمعية.وأفاد مدير الجمعية حمد آل مسعد، أن السلال الغذائية تحتوي كوبونات شرائية بقيمة 300 ريال من أسواق نجران مول والجمعية التعاونية، منوهاً بالدعم الخيري الذي تلقاه الجمعية من شركائها لدعم الأعمال الخيرية والاجتماعية المختلفة.//انتهى//13:40ت م