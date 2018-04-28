عام / مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين ينظم ندوة بحائل
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
حائل 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
نظم مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعاية الاطفال المعوقين بحائل بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع بجامعة حائل ندوة بعنوان " الصعوبات التي تواجه دمج الأطفال المعاقين بالمجتمع الخارجي " بالمركز .
وتطرقت محاور الندوة المعوقات التي تواجه دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وبروتكول التعاون والشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع الخارجي .
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13:52ت م