حائل 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسنظم مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعاية الاطفال المعوقين بحائل بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع بجامعة حائل ندوة بعنوان " الصعوبات التي تواجه دمج الأطفال المعاقين بالمجتمع الخارجي " بالمركز .وتطرقت محاور الندوة المعوقات التي تواجه دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وبروتكول التعاون والشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع الخارجي .// انتهى //13:52ت م