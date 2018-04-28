إسلام آباد 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسطالبت باكستان مجلس الأمن الدولي بضرورة التركيز على معالجة النزاعات في الشرق الأوسط .وأوضحت المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك أنه يجب على المجلس العمل على تحليل أسباب "الاضطرابات" في الشرق الأوسط حيث تقف المنطقة على مفترق طرق خطير .وقالت وفقًا لما ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم إن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط هو نتيجة لسياسة القوة الكبرى، وتعاني منه شعوب المنطقة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني .وبيّنت أن السلام والاستقرار الدوليين لا يمكن تحقيقهما بدون ضمان حرية الشعوب ومنح الجميع حل العيش بسلام بعيداً عن الاحتلال الأجنبي .م ر // انتهى //14:28ت م