السيح 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأدّى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، اليوم في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح ، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف سعود بن دهيمان المضياني العنزي، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة.كما أدى الصلاة على الشهيد قائد المنطقة الوسطى اللواء ركن أحمد بن عبدالله المقرن ، وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين .وعقب الصلاة نقل محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتعازي سمو أمير منطقة الرياض إلى أسرة الشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمة ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوانوأكد تقدير الجميع لما يُقدمه رجال الوطن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عن حياضه.// انتهى //14:29ت م