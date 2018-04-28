عام / محافظ الخرج يؤدي صلاة الميت على الشهيد سعود العنزي
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
السيح 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
أدّى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، اليوم في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح ، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف سعود بن دهيمان المضياني العنزي، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة.
كما أدى الصلاة على الشهيد قائد المنطقة الوسطى اللواء ركن أحمد بن عبدالله المقرن ، وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين .
وعقب الصلاة نقل محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتعازي سمو أمير منطقة الرياض إلى أسرة الشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمة ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان
وأكد تقدير الجميع لما يُقدمه رجال الوطن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عن حياضه.
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14:29ت م