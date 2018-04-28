لندن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية اليوم القمة التاريخية التي عقدت الجمعة بين زعيمي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، التي أُعلن فيها اعتزامهما إنهاء الحرب الكورية والتوصل لمعاهدة سلام بينهما بعد عقود من العداء .وأشارت الصحف لمقتل قادة حوثيين في غارات شنتها طائرات التحالف العربي بالعاصمة اليمنية، وذلك عقب إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه المملكة .ولفتت الانتباه إلى أن الأزمة مع النظام الإيراني هي الأخطر مقارنة بالأزمة الكورية التي لم تشتعل بسببها حروب، في حين أن النظام الإيراني أسهم بحروب سوريا والعراق واليمن .وأشارت إلى اعتقال السلطات التركية لأمير تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة دير الزور السورية عندما كان يحاول التخفي بين لاجئين يحاولون الوصول إلى أوروبا برفقة ثلاثة قيادين آخرين في عملية دهم الجمعة بمدينة أزمير التركية .وتحدثت عن تعثر الجهود لإطلاق السجينة البريطانية الإيرانية الأصل، نازانين زغاري-راتكليف المعتقلة حاليًا في إيران بتهمة التجسس .وذكرت قيام جهات تنفيذ القانون الأوروبية والأمريكية بتنفيذ عمليات تعطيل منصات الدعاية الإعلامية الرئيسية لتنظيم "داعش" الإرهابي على شبكة الانترنت .م ك // انتهى //14:35ت م