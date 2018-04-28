محايل 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأدت جموع المصلين بمركز حميد العلايا التابع لمحافظة محايل بعد صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل الرقيب سالم بن مسعود عامر عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مدافعا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.وتقدم المصلين وكيل محافظة محايل المكلف يحي بن محمد العاصمي وعدد من مديري الإدارات الحكوميه بالمحافظة .ونقل العاصمي تعازي القيادة لذوي الشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم عبر ذوو الشهيد, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة, دفاعا عن الدين والوطن, سائلين الله تعالى أن يديم على الوطن أمنه واستقراره.// انتهى //14:39ت م