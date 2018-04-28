الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسافتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم مبنى مختبر التشخيص البيطري بالأحساء الذي تم تأهيله مؤخراَ بتكلفة إجمالية 11.000.000ريال،ضمن 16 مختبرا بيطريا في مناطق المملكة.وتم تحديث المختبر بأجهزة مخبرية حديثة خلال العام 2017م بتكلفة إجمالية بلغت 850 ألف ريال.ويخدم المختبر مربي الثروة الحيوانية في محافظة الأحساء بالكشف عن الأمراض الحيوانية والمشتركة بين الإنسان والحيوان، خصوصاً أمراض السل والسعار، والإسهام في أعمال الوزارة للتقصي والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 ، حيث يعمل بالمختبر 42 موظفاً من أخصائيين وفنيين.يذكر أن مختبر التشخيص البيطري بالأحساء يقع على مساحة حوالي 3000متر مربع وقام بإجراء 22.284 اختبارا للكشف عن الأمراض الحيوانية خلال العام 2017م.// انتهى //14:41ت م