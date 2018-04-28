محايل 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأزالت بلدية محافظة بارق أمس, عددا من المخلفات والنفايات بجمعة أثرب وذلك ضمن المهام التي تنفذها البلدية لخدمة المحافظة والمراكز التابعه لها .وأفاد رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث بادرت البلدية بإزالة المخلفات والنفايات المنتشرة داخل المحافظة والمراكز التابعه لها ، مبيناً أن البلدية أزالت أكثر من ثلاثة أطنان من المخلفات والنفايات داعياً الأهالي إلى أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الهاتف المجاني 940 الذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى //14:43ت م