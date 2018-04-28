حائل 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأدت جموع المصلين بجامع برزان بحائل عقب صلاة ظهر اليوم ، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي محمد بن سعود العنزي الذي استشهد مدافعا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.وتقدم المصلين وكيل إمارة منطقة حائل المساعد علي العمر وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية بحائل .ونقل الوكيل المساعد تعازي القيادة لذوي الشهيد سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //15:37ت م