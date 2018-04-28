المدينة المنورة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واساختتمت كلية المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برنامج تأهيل المرشدين في نسخته الرابعة الذي شارك فيه أكثر من ٧٠ متدرباً ومتدربة من الأكاديميين ومدرسي اللغات بالجامعات السعودية والكوادر الطبية والهندسية.واشتمل البرنامج الذي استمرت أعماله لخمسة أشهر, على ٨٠ ساعة تدريبية متنوعة بين المحاضرات العلمية وورش العمل التي قدمها نخبة من الأكاديميين من منسوبي الكلية وغيرهم، ويهدف البرنامج لتأهيل مرشدين في التوجيه والإرشاد في مجتمعات الأقليات المسلمة مساهمةً من الكلية في استثمار تواجدهم بالمملكة لتعليمهم العلم الشرعي وتأهيلهم للإرشاد والدعوة إلى الله.وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية عميد كلية المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن البرنامج يُنظم للسنة الرابعة على التوالي ضمن إطار قيام الكلية بواجباتها في خدمة المجتمع وتفعيل مسؤوليتها المجتمعية، حاثاً المشاركين على ضرورة العمل بما تعلّموه وايصال الرسالة إلى من يحتاجها في جميع أنحاء المعمورة.// انتهى //16:12ت م