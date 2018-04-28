المنامة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسدشن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في البحرين اليوم (منصة إعلان مملكة البحرين) الذي أمر بإنشائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لنشر قيم التعايش السلمي وقبول الآخر وسعيها الدائم لمد جسور التواصل وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات وأتباع الأديان .وأكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة خلال كلمته في حفل التدشين أن "منصة إعلان مملكة البحرين" تشكل حجر أساس لانطلاقة المركز الذي يحمل اليوم على عاتقه مهمة جليلة في أصولها وفروعها، لجعل العالم أكثر رحابًة وسلامًا .// انتهى //16:17ت م