الأحساء 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسافتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، مبنى مختبر التشخيص البيطري بالأحساء الذي عكفت الوزارة على تأهيله مؤخراً بتكلفة إجمالية بلغت 11.000.000ريالوكان قد جُهّز المختبر الذي يمثل واحداً من 16 مختبراً بيطرياً موزعة على مختلف مناطق المملكة، خلال العام 2017م العام الفائت، بتقنيات وأجهزة مخبرية حديثة بلغت تكلفتها 850 ألف ريال.ويخدم المختبر مربي الثروة الحيوانية في محافظة الأحساء، حيث يقوم بالكشف عن الأمراض الحيوانية والمشتركة بين الإنسان والحيوان، خصوصاً أمراض السل والسعار، والمساهمة في أعمال الوزارة للتقصي والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية ضمن مبادرات التحول الوطني 2020.ويعمل بالمختبر 42 موظفاً من أخصائيين وفنيين، الذين يقدمون الخدمة لجميع مراجعي المختبر، الذي يقع على مساحة حوالي 3000 متر مربع، وقام بإجراء 22.284 إختباراً للكشف عن الأمراض الحيوانية خلال العام 2017م.// انتهى //16:33ت م