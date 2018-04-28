الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واستستضيف الجمعية الدولية للأمن الصناعي فرع منطقة الرياض مساء الثلاثاء المقبل الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية العميد محمد بن علي الهبدان في الملتقى الخامس للجمعية ، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.وسيلقي العميد الهبدان محاضرة بعنوان « رؤية وتطلعات الامانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي في ظل رؤية المملكة 2030 »، وذلك لإيضاح رؤية الهيئة في وضع السياسات والخطط المناسبة للأمن والسلامة والإطفاء في المناطق البترولية والصناعية التي تشرف عليها الهيئة وبما يضمن استمرار العمل والإنتاج تحت كل الظروف .وسيشهد الملتقى حضور عدد من المسؤولين في الجمعية الدولية للأمن الصناعي والمهتمين والمتخصصين في هذا المجال إضافة إلى عدد من القطاعات الامنية ذات العلاقة ، ومسؤولي ادارة الامن الصناعي في شركة أرامكو السعودية.من جانبه، أكد رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي لمنطقة الرياض المهندس محمد بن فالح السبيعي أن فرع الجمعية حرص على إعادة تفعيل دوره في إقامة الندوات والملتقيات التي تزيد ثقافة ووعي المجتمع بالجوانب الأمنية بعد تحقيق الملتقيات السابقة نجاحات مميزة .وأشاد المهندس السبيعي بالدور الكبير والدعم غير المحدود الذي تقدمه شركة أرامكو السعودية لجميع فروع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالمملكة سواء في الملتقيات الماضية أو سعيها لتحقيق تطلعات واهداف الجمعية مستقبلاً ، وفي مقدمتهم المهندس عالي بن محمد الزهراني النائب الأعلى للجمعية الدولية بالشرق الأوسط ومدير عام الأمن الصناعي في أرامكو السعودية ، كما ثمّن دور شركة أمنكو وشركة تاليس للحلول الأمنية والخدمات وشركة الاتصالات السعودية المتخصصة على تفاعلهم ودعمهم للجمعية ،بالإضافة لمؤسس فرع الرياض الأستاذ البدر بن محمد جنة وبقية أعضاء المجموعة .وأكد أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي تعد أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم يسعى لتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهن الأمن الصناعي، مبيناً أن رؤية الجمعية الدولية للأمن الصناعي تهدف إلى تحسين مستوى المهن الأمنية في العالم، وذلك بتقديم البرامج المتطورة للارتقاء بها من خلال التعليم والأبحاث والتدريب والمؤتمرات.// للصحف فقط //// انتهى //16:44ت م