القطيف 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018م واساعتمد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليّط أسماء المعلمين المتميزين للعام الدراسي 1438 /1439هـ .وتضم القائمة 150 معلماً من المراحلِ التعليمية الإبتدائية، والمتوسطة والثانوية، سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيقام يوم الخميس المقبل، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الشلعان، وذلك في قصر الغانم للمناسبات بالقطيف.وهنأ العليط المعلمين المتميزين، مثمناً جائزة المعلم للتميز وثمرة عطاءه وحرصه على التفاني في خدمة الميدان التعليمي والتربوي وإثرائه بما هو مفيد ونافع، مؤكداً أن التكريم حافز لتميز المعلم علي الرقي بمستوى الأداء والتنافس الشريف، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح، مقدما شكره لأعضاء لجنة المناسبات التعليمية والعلاقات العامة بالمكتب.// انتهى //16:45ت م