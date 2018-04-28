نجران 12 شعبان 1439هـ الموافق 28 أبريل 2018م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، ممثلاً بقسم التدريب، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، مؤخراً، محاضرات توعوية عن "الإسعافات الأولية"، في عدد من مدارس المنطقة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، استهدفت 1577 طالباً و122 معلماً، وذلك ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.بدوره نفذ القسم النسائي بفرع الهيئة دورة تدريبية عن "الإسعفات الأولية"، استهدفت 8 متدربات، وذلك بمقر الفرع بحي الأمير مشعل بنجران.وأفاد المتحدث الرسمي للفرع، سعود حمد آل دويس، أن المحاضرات والدورات تضمنت التعريف بدور الهلال الأحمر السعودي الفعال في تقديم الخدمات الإنسانية ، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الإصابات المختلفة، وطرق التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، وحالات الكسور، و كذلك طرق وقف النزيف والتسمم، وحالات الحروق بأنواعها وعلى اختلاف درجاتها.ودعا آل دويس المواطنين والمواطنات إلى التسجيل في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، لتعلم مهارات وطرق الإسعافات الأولية الصحيحة.// انتهى //16:46ت م