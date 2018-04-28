القاهرة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم ، المبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة .وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح اليوم أن اللقاء تناول التطورات السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف المساعدة في حل الأزمة .وأشار إلى أن المبعوث الأممي استعرض نتائج اتصالاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المختلفة والجهود التي يبذلها من أجل تهدئة الأوضاع والمساعدة في بناء التوافق الوطني بالبلاد، بما في ذلك الإعداد للانتخابات .م ك // انتهى //18:09ت م