القاهرة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال اليوم ، رئيس البرلمان القبرصي ديميتريس وسيلوريس، على هامش أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد حاليًا في القاهرة .وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص في مختلف المجالات، إضافة القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .م ك // انتهى //18:18ت م