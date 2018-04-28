سياسي / رئيس مجلس النواب المصري يبحث مع نظيره القبرصي التعاون المشترك
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
القاهرة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
التقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال اليوم ، رئيس البرلمان القبرصي ديميتريس وسيلوريس، على هامش أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد حاليًا في القاهرة .
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص في مختلف المجالات، إضافة القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
م ك // انتهى //
18:18ت م