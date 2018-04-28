عام / الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في شمالي محافظة لحج
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
عدن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
استعادت قوات الجيش اليمني عددًا من المواقع الاستراتيجية في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب اليمن ، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران .
وقال مصدر عسكري إن الجيش استعاد موقع السنترال ومدرسة الفلاح وجبل الأخمار ومنطقة الجدد ونجد قفيل الاستراتيجي بالإضافة إلى السيطرة النارية على الطريق الرئيس المؤدي إلى مدينة الراهدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية .
وأشار المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية على شبكة الإنترنت / 26 سبتمبر/ إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية وأسر خمسة آخرين .
وسيساعد التقدم المحرز، وفقًا للمصدر الجيش اليمني، على تأمين تقدمه نحو مدينة الراهدة الواقعة جنوب شرقي محافظة تعز .
م ك // انتهى //
18:22ت م