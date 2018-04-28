عام / الجيش اليمني يُحرر موقعي القفاصة والتبة السوداء بغربي تعز

السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
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عدن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
حققت قوات الجيش اليمني، تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز ، ‏عقب ‏معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم شنه الجيش على مواقع ‏تتمركز ‏فيها المليشيا في شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح وتمكن خلاله من ‏تحرير ‏موقع القفاصة والتبة السوداء .
وأشار المصدر إلى أن تقدم الجيش جاء بإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف ‏وطائرات ‏الاباتشي ، مضيفًا أن المعارك لازالت على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش .
وذكر المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية على شبكة الانترنت / ‏‏26 سبتمبر/ أن حقول واسعة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة زرعت في محاولة ‏منها ‏لإعاقة تقدم الجيش الوطني .
وأسفرت المعارك عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المليشيا وتدمير عدد من ‏المعدات ‏القتالية التابعة لها .
م ك // انتهى //
18:26ت م