عام / الجيش اليمني يُحرر موقعي القفاصة والتبة السوداء بغربي تعز
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
عدن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
حققت قوات الجيش اليمني، تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز ، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم شنه الجيش على مواقع تتمركز فيها المليشيا في شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح وتمكن خلاله من تحرير موقع القفاصة والتبة السوداء .
وأشار المصدر إلى أن تقدم الجيش جاء بإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف وطائرات الاباتشي ، مضيفًا أن المعارك لازالت على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش .
وذكر المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية على شبكة الانترنت / 26 سبتمبر/ أن حقول واسعة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة زرعت في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش الوطني .
وأسفرت المعارك عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المليشيا وتدمير عدد من المعدات القتالية التابعة لها .
م ك // انتهى //
18:26ت م