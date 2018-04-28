القطيف 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018م واساختتمت جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية اليوم مبادرة "رحماء3" في نسختها الثالثة، والتي استمرت ثلاثة أيام، بمجمع ستي مول القطيف.وأوضح رئيس جمعية القطيف الخيرية عصام الشماسي أن الحملة هدفت إلى تعريف المجتمع والمحسنين بالخدمات والأنشطة والفعاليات التي تمس واقع المستفيدين من هذه الخدمات، وعد مبادرة "رحماء3" إنسانية تطوعية انبثقت من قبل مجموعة من شباب وشابات المجتمع، داعياً المجتمع للالتفاف حولها ومباركة هذه الجهود.وتضمنت الحملة 14 ركناً للجان جمعية القطيف الخيرية ضمن المبادرة، وتشمل لجنة كافل اليتيم التي تُعنى بالأيتام، ولجنة التكفال الاجتماعي والتي تدعم الأسر الفقيرة والمحتاجين والأرامل والمطلقات، ولجنة «كل من عليها فان» التي تهتم بشؤون الموتى وكل ما يتعلق بالمقبرة ومركز تواصل المهتم بأطفال التوحد، حيث عرف مسؤولي اللجان في هذه الأركان بخدماتهم المقدمة للمستفيدين من خدمات الجمعية .// انتهى//.18:31ت م