الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واساستفادت 90 موظفة في مركز التأهيل الشامل للإناث بحي الملز في مدينة الرياض من محاضرتين توعويتين، نظمها المركز حول جوانب صحية أهمها عن "الجرب ومسبباته والوقاية منه"، و"الصرع".واستعرضت مقدمة المحاضرة الأولى الدكتورة غفران الغاوي جملة من المحاور، أهمها تعريف الجرب وأسبابه وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه والتعقيم والنظافة، فيما تطرقت الدكتورة أمل أبوجابر في المحاضرة الثانية إلى الفرق بين النوبات الصرعية والتشجنات وأنواعها مع تعريف كل نوع وتحديد اسبابها وأعراضها والأعراض التي تسبق حدوثها بالإضافة إلى عرض أحدث الأدوية لعلاج المرض وطرق استخدامها والأعراض الجانبية لها.وفي نهاية المحاضرتين فُتح باب النقاش والإستفسارات، مع توزيع المنشورات التوعوية على الحاضرات.// انتهى //18:37ت م