السيح 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأزالت بلدية الخرج أطنان من مخلفات البناء والمركبات التالفة واللوحات الإعلانية المخالفة في شوارع وطرق ومداخل مدينة السيح ، وذلك ضمن حملة إزالة التلوث البصري في أسبوعها الرابع ، الهادفة إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية ، بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ، ومعالجة التلوث البصري.وشكلت بلدية الخرج العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد المظاهر السلبية في أحياء وشوارع مدينة السيح وضواحيها وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها.ونفذ خلال الحملة العديد من الأعمال والمهام لمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري ومنها إزالة مخلفات البناء ، واللوحات الإعلانية المخالفة ، والمظلات العشوائية، والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام ، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، بجانب إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة وغيرها.// انتهى //18:46ت م