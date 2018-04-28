ظهران الجنوب 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب غداً الملتقى النسائي الثاني بعنوان "حياتي إنجاز" وذلك ضمن ملتقى حزم وعزم، الذي تحتضنه قاعة النجوم.وأوضح ذلك رئيس اللجنة سعيد بن سعد الوادعي أن برنامج الملتقى سيتضمن العديد من البرامج المتنوعة لكبيرات السن وللأطفال، بالإضافة إلى معرض للأسر المنتجة، مشيراً إلى أن البرامج والمشاريع بالملتقى ستستمر طوال الأشهر القادمة.// انتهى //18:52ت م