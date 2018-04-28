ثقافي / "يا باغي الخير أقبل" كلمة وعظية بتعاوني الحوية بالطائف
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
الطائف 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعيوتوعية الجاليات بالحويه بمحافظة الطائف، غدا،كلمة وعظية بعنوان " يا باغي الخير أقبل "، وذلك بجامع أنس بن مالك رضي الله عنه.
ويتناول فيها عضو الدعوة بمكتب تعاوني الطائف الشيخ محمد بن معيض الحارثي شرحاً لحديث المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام " يا باغي الخير أقبل " ، مستعرضاً فضل شهر رمضان المبارك، وفضلِ الاجتهاد فيه بالعبادة، والفضائل التي ينبغي للمسلِم الحرص عليها خلال لياليه المباركة.
// انتهى //
19:24ت م