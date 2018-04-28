الطائف 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعيوتوعية الجاليات بالحويه بمحافظة الطائف، غدا،كلمة وعظية بعنوان " يا باغي الخير أقبل "، وذلك بجامع أنس بن مالك رضي الله عنه.ويتناول فيها عضو الدعوة بمكتب تعاوني الطائف الشيخ محمد بن معيض الحارثي شرحاً لحديث المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام " يا باغي الخير أقبل " ، مستعرضاً فضل شهر رمضان المبارك، وفضلِ الاجتهاد فيه بالعبادة، والفضائل التي ينبغي للمسلِم الحرص عليها خلال لياليه المباركة.// انتهى //19:24ت م