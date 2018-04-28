جيزان12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأختتمت مساء أمس , فعاليات البرنامج التدريبي" أمومة, الذي نظمه القسم النسائي بجمعية التنمية الأسرية بجازان بالشراكة مع جمعية الشقائق بجدة وبرعاية من مؤسسة السبيعي الخيرية , وذلك في فندق أنتور بمدينة جيزان.وهدف البرنامج الذي نفذته المدربة نجاة عقاب على مدى خمسة أيام , بمشاركة أكثر من 25 متدربة إلى تأهيل الأمهات المتدربات ليكن مربيات قادرات على إعداد جيل لديه قيم تمثل هويته الشرعية, والتعامل الصحيح والموزون مع متغيرات العصر، بما يمكن الأمهات من تحقيق النجاح التربوي في التعامل مع المراحل العمرية المختلفة للأبناء, والخطوات المهمة لبناء الشخصية والتربية من خلال الصحبة والحزم والثقة والمساندة.// انتهى //19:24ت م