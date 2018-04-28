جيزان12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واساختتمت الليلة الماضية , فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الثالث عشر بمنطقة جازان, المقام بمركز كادي مول التجاري.وحظي المهرجان الذي استمر 8 أيام, بإقبال متواصل من أهالي جازان وزوار المنطقة, الذين تعرفوا خلاله على أصناف المانجو والفواكه الاستوائية التي عرضها المزارعون في أجنحتهم ، فضلاً عن التعريف بأهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر جازان بزراعتها والتي يزيد عددها عن 60 صنفا إلى جانب عدد من الفواكة الأستوائية والبن البلدي الذي يمتاز بمذاقة وجودته العاليه.وتضمنت فعاليات الحفل الختامي للمهرجان تقديم برامج مسرحية وأناشيد وألعاب شعبية ومسابقات وسحوبات على جوائز للحضور.// انتهى //19:26ت م