الطائف 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واستوج معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، خمسة مشروعات تخرج مقدمة في معرض مشروعات التخرج للطلاب والطالبات الذي نظمته الجامعة، بمشاركة كليات العلوم، والهندسة، والتصاميم والفنون التطبيقية، وإدارة الأعمال، والحاسبات وتقنية المعلومات.وشارك في تتويج مشروعات التخرج، إلى جانب مدير جامعة الطائف، نائب رئيس شركة (بي أيه إي سيستمز) للموارد البشرية محمد الأزوري، حيث أسهمت الشركة في رعاية مشروعات كلية الهندسة، وتقديم جوائز تقديرية لأفضل المشروعات المشاركة، وذلك بحضور عمداء وعميدات الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة .وأشاد معالي مدير جامعة الطائف بمنهجية البحث والجهود المبذولة من قبل الطلاب والطالبات والمشرفين والمشرفات لإتمام هذه المشروعات، وذلك بعد جولته في المعرض المقام بالقاعة الكبرى في شطر الطلاب بالحوية، حيث استمع إلى شرح من الطلاب والطالبات عن كل مشروع من مشروعات التخرج المقدمة.وعرضت كل كلية من الكليات المشاركة في المعرض مجموعة من مشروعات التخرج لطلابها وطالباتها، لاختيار المشروع الأفضل للفوز بالجائزة الأولى.وحقق قسم الأحياء في كلية العلوم المركز الأول على مستوى الكلية بمشروع تخرج عن "النشاط ضد بكتيري للزيوت الأساسية للنباتات الطبية ضد البكتيريا الممرضة للإنسان"، والذي يحد من استخدام المضادات الحيوية ويقي من تأثيراتها الجانبية.وفاز بالمركز الأول بين مشروعات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات مشروع تخرج بقسم علوم الحاسب بعنوان "نظام التحكم في نقل الطاقة من الخلايا الشمسية إلى الشبكة العامة"، بينما فاز بالمركز الأول في كلية الهندسة مشروع بعنوان "تصميم وتنفيذ بيت ذكي مؤتمت باستخدام وحدة تحكم دقيقة وبرمجتها باللابفيو"، فيما حصل على المركز الأول في كلية التصاميم والفنون التطبيقية مشروع تخرج بقسم التصميم الداخلي بعنوان "تصميم الأثاث المستلهم من الأوريجامي كحجر أساس في تحقيق التنمية المستدامة".وحاز المركز الأول بكلية إدارة الأعمال مشروع تخرج عن "القلم المساعد"، وهو قلم يحول الصورة إلى نص (TEXT) من طريق برمجيات خاصة مستقاة من علم تمييز الأنماط والصور والأحرف، إذ يتعرف القلم المساعد على الصورة بعد التقاطها، ويحول ما بداخلها من كلام عبر المعالج إلى نص مكتوب (TEXT).وشهد المعرض إقبالاً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لاستعراض المشروعات المعروضة، ومناقشة أصحابها والاستفادة من الأفكار المقدمة، كما قدمت شركة (بي أيه إي سيستمز) جوائز لأفضل مشاريع التخرج بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة الطائف.وقدم نائب رئيس شركة (بي أيه إي سيستمز) للموارد البشرية محمد الأزوري، الشكر الجزيل لمدير جامعة الطائف ولعمداء الكليات والمشرفين على المشاريع والطلاب أصحاب المشاريع المتميزة مثمنا جميع الجهود المبذولة.وأوضح نائب رئيس الشركة أنه ومنذ أكثر من ٥٠ عاماً وشركة بي أيه إي سيستمز وشركائها في المملكة يشاركون في تحقيق الأهداف الوطنية التي تندرج تحت مظلة نقل المعرفة، وتوطين التقنية في المملكة العربية السعودية، وذلك من منطلق مسؤولياتهم الاجتماعية .وقال الأزوري: "إننا جميعاً متفائلون بالمرحلة الحالية من التحول والتغيير، وما تحمله من مستقبل زاهر لهذا الوطن الغالي، وعلى الرغم من وجود الكثير من التحديات على الأصعدة كافة، إلا أن الواقع الحالي يؤكد لنا اننا والحمد لله نقوم باجتياز هذه المرحلة بكل سهولة، وهذا يعود بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة التي يتبناها صانعو القرار في المملكة " .وأضاف "لكي نحقق المزيد ونستمر في سعينا للوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق رؤية المملكة 2030، فإن الواقع يحتم علينا جميعاً العمل سوياً، كلاً في مجال عمله، والإسهام الفاعل بجميع الجهود لدعم وتحقيق هذه الرؤية الوطنية".// انتهى //19:29ت م