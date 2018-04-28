الباحة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأنهت إدارة تعليم المخواة استعداداتها لإطلاق الأسبوع الحي الذي يبدأ غداً عبر حزمة من البرامج المتنوعة بين الإعلان عن جوائز تحفيزية للمنتظمين وتكثيف الجولات والزيارات الميدانية للمشرفين وفرق الدعم، كما أطلقت حملة إعلامية توعوية اشتملت على 17 برنامجاً تهدف من خلالها إلى رصد الحراك التربوي خلال الأسبوع الحي والتفاعل مع نبض الميدان التربوي بتحويل المبادرات والمشاريع إلى منتجات إعلامية تعكس جهود المدرسة وتبرز الصورة الذهنية المتميزة لها في أسبوعها الأخير .وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر بن محمد العمري أن الحملة أعتمدت على الإفادة من المعطى التقني وتطبيقاته, حيث جاءت الحملة الإعلامية في قالب مشوق حين أعتمدت الإبهار والصورة وتمر عبر التقنية من خلال إنتاج مقاطع مرئية بصيغة الموشن جرافيك وعنونته بـ( هيّا تعال ) في خطوة هدفها مخاطبة المستهدف بلغة سهلة وبسيطة .ودعا العمري الإعلام التربوي الميدان إلى المشاركة في إنتاج انفوغرفات توعوية عن الإنضباط وأهميته تبث عبر وسائط التواصل، ومشاركة أفراد المجتمع في الحائط الإلكتروني والذي أطلقته الإدارة للتوعية بأهمية الانضباط والتعريف بالأسبوع الحي والتغريد عنه على حسابات الادارة والمدارس بهدف إثراء المحتوى الالكتروني على وسائل التواصل عن الأسبوع الحي .//انتهى//19:32ت م