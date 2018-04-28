جدة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأعلن رئيس الاتحاد السعودي للغولف ياسر بن عثمان الرميان، عن استضافة المملكة العربية السعودية للجولات الأوروبية لمحترفي الغولف، والمقرر إقامتها مطلع العام القادم، في الفترة من " ٣١ يناير حتى ٣ فبراير ٢٠١٩ " .وأكد مشاركة نحبه من أفضل " 15 " لاعب على مستوى العالم حتى الآن، وفي مقدمتهم متصدر التصنيف العالمي لمحترفي الغولف الأمريكي " دستن جونسن"، والحائز مؤخراً على بطولة الأساتذة الأمريكي و " باتريك ريد"، والمصنف عالمياً رقم " ١٥ " الإنجليزي " بول كيسي"، وقائد الفريق المشارك في بطولة "الرايدر" لهذا العام الدنماركي " توماس بجورن"، مضيفا أن إعلان الاسم الرسمي للبطولة وقيمة الجوائز والشركاء، سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة.وأعرب الرميان، عن سعادته وفخره خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الافتتاح الرسمي لنادي الغولف "رويال غرينز" اليوم بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، مع هذه الانطلاقة القوية لرياضة الغولف بالمملكة، تزامناً مع إعلان استضافة المملكة للجولات الأوروبية على هذه الملاعب مشيرا الى ان هذه البطولة من أهم وأقوى العوامل المساعدة لتحقيق أهدافنا وخططنا، لكونها منصة نسلط الضوء من خلالها على ما تملكه المملكة من بنية تحتية وكوادر بشرية وتراث عريق وثقافة متطورة وتطلعات نحو المستقبل وكذلك نشر رياضة الغولف بين جميع شرائح المجتمع، وخصوصاً بين الناشئين وأفراد العائلة .من جانبه عبر المصنف الأول عالمياً الأمريكي " دستن جونسون " عن سعادته، لزيارته الأولى للمملكة، للمشاركة ودعم هذه المحطة الجديدة في سلسلة الجولات الأوروبية. مشيرا الى أن المملكة تملك خططاً كبيرة لصناعة جيل جديد من عشاق اللعبة، وخصوصاً من الصغار وأفراد العائلة، وسعيد جداً للمشاركة في هذه الانطلاقة .وبين اللاعب " باتريك ريد "، الحاصل مؤخراً على أولى بطولات الجوائز الكبرى، أن اسابيعه الأخيرة كانت حافلة جداً ومثيرة بعد حصوله على بطولة الأساتذة بالغولف، ولم يتسن لي البحث في خطط العام القادم، وبعد التعرف على الخطط الطموحة للغولف في المملكة العربية السعودية، وافقت على المشاركة فوراً.وفي نفس السياق صرح الرئيس التنفيذي للجولات الأوروبية لمحترفي الغولف كيث بيللي، عن سعادته كثير بمشاركة " دستن جونسون وباتريك ريد وبول جيسي وتوماس بجورن " ، لأول بطولة عالمية للمحترفين تقام في السعودية، وتحديداُ على ملعب نادي الغولف "رويال غرينز" وهو من أروع الملاعب المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، ومن المؤكد أنه سيكون من الملاعب المفضلة لنخبة لاعبي العالم.وقال كيث "تعد الجولات الأوروبية من أهم البطولات العالمية، وهي فرصة رائعة أن نطلق أحدث جولاتنا في دولة جديدة تملك خططاً طموحة لرياضة الغولف، وتتناغم في اهتمامها بهذه اللعبة مع رؤية السعودية للمستقبل، وانتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والهيئة العامة للرياضة في السعودية، والاتحاد السعودي للغولف، والشكر موصول لمسؤولي نادي الغولف "رويال غرينز" على هذا النادي الرائع والافتتاح المميز.ويعد نادي الغولف "رويال غرينز" أحدث الملاعب العالمية التي تنظم لسلسلة بطولات الجولات الأوروبية، وأول ملعب غولف بالمملكة يستضيف أحد البطولات المصنفة على مستوى العالم، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية، ويضم مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية والاجتماعية الفاخرة، بالإضافة إلى أحد أفضل أكاديميات التدريب في العالم، وتم تهيئة كافة الإمكانيات لتهيئة الأجواء الملائمة لنشر رياضة الغولف بين جميع شرائح المجتمع .// انتهى//19:34ت م