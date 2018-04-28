الدمام 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018م واسافتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أمس الاول، أولى الورش العملية لمبادرة تخفيف الأعباء الإدارية على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات التعليم، بحضور عدداً من القيادات التعليمية والإدارية والمدرسية بقطاعيها بنين/ بنات، حيث شارك الشلعان القيادات الإدارية في أنشطة المبادرة ضمن مجموعات عمل تحقق أهدافها.ونوه الشلعان خلال افتتاحه ورش عمل المبادرة أن هذه الورش تأتي ضمن خطة التحول التطبيقية التي تتبناها وزارة التعليم في الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات حيث يعمل تعليم الشرقية بكافة كوادره وقياداته في تحقيق كل ما من شأنه إنجاح المبادرة وترجمتها على أرض الواقع والتخفيف الفعلي من الأعباء الإدارية على شاغلي الوظائف التعليمية لضمان جودة المخرجات ورفع كفاءة الأداء وبما يتوافق مع ما وضع من آليات وأهداف في خطة التحول الوطني 2020 .من جانبه أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، أن هذه المبادرة تم الإعداد لها في الشؤون المدرسية بالوزارة وتم التنسيق وجدولة أعمال الورش والمدربين بما يخدم تحقيق أهداف المبادرة ويعود على الميدان بالنفع والفائدة المرجوة .ولفت مستشار وكيل الوزارة للشؤون المدرسية مدير مبادرة تخفيف الأعباء عن شاغلي الوظائف التعليمية الدكتور عبدالله جحلان خلال مشاركته في ورش العمل، النظر إلى أن الهدف الأساسي للمبادرة الكامن في تخفيف الأعباء الزائدة عن المعلمين والمعلمات وقادة المدارس وصولاً لتفريغهم للعملية التعليمية .مما يذكر أن المبادرة تضم 13 ورشة عمل تدريبية تستهدف أكثر من 500 مشارك من المعلمين والمعلمات والقيادات الإدارية والتعليمية ومنسوبي التعليم في مختلف الإدارات، يقدمها 7 من المدربين والمدربات وتضم 7 حقائب تدريبية تشمل بناء وقيادة فرق العمل ومهارات القيادة الفاعلة والبنية التنظيمية لوحدة الطلب ومنهجية وآلية إدارة الطلب وأعمال الوحدة وبرنامجاً تدريبياً للخدمات غير التعليمية بالمدارس والمكاتب التعليمية.// انتهى//.19:35ت م