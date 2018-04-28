الدمام 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018م واسعقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أمس الأول، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية حمد الخالدي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحضور مساعد المدير العام لقطاع الضمان الاجتماعي سعيد القحطاني, وعدد من مسؤولي فرع الوزارة بالدمام.وجرى خلال الاجتماع التعريف بنشاط جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية التي تهدف إلى ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، إلى جانب مناقشة توصية مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة بالبدء بمشروع تحسين وضع فتيات دار الحضانة الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، واستعداد جمعية ترميم للقيام بأي تعديلات أو اصلاحات فنية متعلقة بدار الحضانة الاجتماعية بالاتفاق المسبق مع مديرة الدار فاطمة عسيري، ومناقشة مصادر دعم جمعية ترميم التي تعتمد اعتماد كلي على رجال الأعمال وأهل الخير.وتناول الاجتماع توصية المدير العام لحضور جمعية ترميم اجتماع بتنسيق مسبق مع فرع الوزارة مع المدير الإقليمي لشركة كانو عبدالله المطلق لمناقشة أوجه الدعم والتعاون المشترك بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وبين الجهتين شركة كانو وجمعية ترميم الخيرية، ومناقشة المساهمة في إنشاء دوبلكسات بالتعاون بين فرع الوزارة وبين جمعية ترميم والشركة مع حرية الاختيار من جانب جمعية ترميم بين المساهمة في إنشاء دوبلكسات لفتيات دار الحضانة أو السير في اتجاه موازي آخر.ودعا المقبل إلى أخذ رأي فتيات دار الحضانة الاجتماعية والاستماع لمقترحاتهم لتحسين وضعهم الاجتماعي، ووقوف جمعية ترميم الخيرية على أرض الواقع بزيارة دار الحضانة الاجتماعية بالدمام لتحديد المرئيات والاتجاهات الأخرى التي قد تساهم في تحسين الوضع الاجتماعي لفتيات الدار، والحرص على برنامج السكن الملائم للفتيات والذي يهدف إلى تحرير هذه الفئة من الوصمة الاجتماعية، بالإضافة إلى حرص القائمين على جمعية ترميم الخيرية باستنساخ هذه الجمعية في مناطق المملكة الأخرى لتساهم في تحسين الوضع المعيشي لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.وأكد تأييد فرع الوزارة لفكرة استنساخ نشاط جمعية ترميم الخيرية في مناطق المملكة، واستعداد قطاع الضمان الاجتماعي لتزويدها بالبيانات والمستندات اللازمة لتحقيق ذلك، فيما أكد رئيس مجلس الإدارة لجمعية ترميم استعداد المكاتب الهندسية المتعاونة معهم بالبدء في مشاريع الترميم .واتفق الطرفان علي أن يتم التنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة سواء في مشروع إنشاء الدوبلكسات لفتيات دار الحضانة الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أو في المشاريع المقترحة الأخرى .// انتهى //19:37ت م