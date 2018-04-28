الدمام 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018م واسأعلن قطاع توزيع المياه بالمملكة ممثلاً بالمديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عن بدء ضخ المياه المحلاة لحي النور بمدينة الدمام بكميات تقدر 8400 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة دون أي زيادة في الكميات اليومية من قطاع الإنتاج، بعد تبنيها خطة ذاتية توسعية وتنظيمية قام بها مهندسو وفنيو القطاع لأحياء غرب مدينة الدمام.وأوضح مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن إدارة المياه بمدينة الدمام قامت بإعادة تنظيم جزئي لتوزيع ضخ المياه المحلاة وإعادة تأهيل عدد من الصمامات القريبة من حي النور لإستقبال ضخ المياه المحلاة من المحطة المركزية بغرب مدينة الدمام، مما ساهم في تدفق كميات المياه لما يقارب 20 ألف نسمة بإنسيابة وبضغوط مناسبة تتلائم مع الضغوط العامة بالشبكة ولا تؤثر على ما يتم ضخه للأحياء الأخرى في غرب مدينة الدمام .وبين المهندس المطيري أن حي النور كان في السابق يتغذى من ثلاثة آبار تشغيلية تنتج مياهاً صالحة للإستخدام الآدمي وفقاً للمعدلات العالمية بكميات تقدر 8100 متر مكعب يومياً من خلال 20 ساعة تشغيلية للآبار يومياً، فيما أصحبت تتغذى حالياً على 8400 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة الصالحة للشرب وتفوق الكميات التي تنتجها الآبار سابقاً .من جانبه كشف مدير إدارة خدمات المياه بمدينة الدمام المهندس ناصر بن عبدالله الغامدي أن عدد العقارات والمنشآت المستفيدة من وصول المياه المحلاة بحي النور في غرب مدينة الدمام بلغت 2720 يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة متوزعين على 14 مخططاً في حي النور .وأكد المهندس الغامدي إلى أن عمليات الضخ بدأت منذ ما يقارب الأسبوع وكانت خاضعة للإختبار من خلال قياس معدلات الضغوط والتأكد من عدة نقاط في كافة أنحاء الحي بأخذ عينات وقياس نسبها والتأكد من صلاحيتها للشرب، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية بذلت جهداً كبيراً في التنظيم وتجهيز متطلباته الفنية والتي أفضت لإيقاف الآبار الثلاثة وتعويض الضخ بـ 8400 متر مكعب من المياه المحلاة .// انتهى //19:38ت م