حفر الباطن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018م واسقدم أهالي محافظة حفر الباطن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رفع المستوى التنظيمي لبلدية حفر الباطن إلى أمانة, والذي لاقى صدىً كبيراً وترحاباً واسعاً لدى أهالي محافظة حفر الباطن لهذا الدعم والاهتمام والسعي الدائم الغير مستغرب لإقرار كل ما يضمن مستوى معيشي يليق بالمواطن السعودي.ورفع محافظ حفر الباطن عبدالمحسن بن محمد العطيشان باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة قرار مجلس الوزراء الموافقة على رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن الى أمانة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي امتدادا لقرارات خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله"، التي تجسد حرصه على شؤون الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعاتهم بكافة الامكانات.وعدّ هذا القرار فرصة للمحافظة لاستحداث العديد من المشروعات التنموية والتطويرية في القطاع الخدمي، مقدما الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية, وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية, وصاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة الشرقية لحرصهم ومتابعتهم الدائمة في دعم متطلبات واحتياجات المحافظة، داعياً الله تعالي أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين لخدمة البلاد ومواصلة ما تشهده بلادنا من نهضة تطويرية وتنموية شاملة، وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار، وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يطيل في عمره ويلبسه ثوب الصحة والعافية.// يتبع //19:46ت م

بدوره قال رئيس المجلس البلدي بحفر الباطن سعود اللغيصم أن قرار تحويل بلدية حفر الباطن إلى أمانة ليس بغريب على هذه القيادة الحكيمة التي عودتنا على تلمس احتياجات المواطنين بكل بقعة من وطننا الغالي في سبيل تحقيق رفاهيتهم وطموحاتهم، مؤكداً أن المجلس البلدي سيظل دائماً مشاركاً لأمانة حفر الباطن في القرار وتبني الاستراتيجيات الموحدة لرفع مستوى الخدمات البلدية إلى أعلى مستوى ممكن في ظل سعي القيادة الرشيدة الدؤوب لتوفير كل ما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في هذه المحافظة كبقية المحافظات وستكون الامانة بمشيئة الله نقلة حضارية وتنموية تتكامل مع رؤية المملكة 2030.من جهته أكد رئيس غرفة حفر الباطن سعد بن مشحن الشمري أن القيادة الرشيدة تعمل لكل ما يخدم المواطن والوطن، بكل حكمة وحزم لنقل بلادنا إلى المزيد من التطور والنماء لتحقيق رؤية 2030، لقيادة مسيرتنا في هذه المرحلة المهمة, سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ويجعله ذخرا وعزا للإسلام والمسلمين.من جانبه قال أمين المجلس البلدي عبد الله بن عبيد ان قرار تحويل بلدية حفر الباطن الى امانة قرارا حكيماً من لدن قيادتنا الرشيدة "حفظها الله" نظرا للتوسع الكبير والكثافة السكانية المطردة، لافتا الى أن وجود الامانة سيساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات بالشكل الذي يتأمله جميع المواطنين في محافظة حفر الباطن والمراكز والقرى المجاورة وسيسرع جهود التنمية بالمحافظة ويزيد من الامكانات المتاحة لمواجهة التوسع السكاني والعمراني المستمر للمدينة وضواحيها.وقال المواطن أحمد بن حسين العادي أن قرار القيادة الحكيمة بتحويل بلدية حفر الباطن إلى أمانة يصب في مصلحة المحافظة لما تملكه من مقومات سكانية وجغرافية وتاريخية واقتصادية وأن هذا القرار ليس بغريب على هذه القيادة الحكيمة التي تتلمس احتياجات المواطنين وسعيها لتحقيق طموحاتهم، سائلا الله العلي القدير ان يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين "حفظهما الله" وأن يحفظ لنا بلادنا من كل سوء.// انتهى //19:47ت م