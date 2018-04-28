الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسوصل معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى الرياض مساء اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة كريستوفر هينزيل.// انتهى //20:16ت م