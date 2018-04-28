الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسحقق الفريق الأول بنادي مضر لقب بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز ، عقب تغلبه على نظيرة النور بنتيجة (25-22)، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، في ختام منافسات الموسم الرياضي 1438-1439هـ، وسط حضور جماهيري ، حيث تسلم اللاعبين كأس البطولة من قبل رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد محمد المنيع ، وحقق نادي النور جائزة درع التفوق العام للموسم الكروي 1438-1439هـ.من جهته بارك محمد المنيع لكافة منسوبي ولاعبي نادي مضر تحقيقهم لقب بطولة النخبة في نسختها الـ 16، مؤكداً أنهم قدموا مباراة مميزة استحقوا على إثرها اللقب الثالث لهم في تاريخ بطولات النخبة.وأعرب المنيع عن سعادته بنجاح الموسم الرياضي 1438-1439هـ لمنافسات كرة اليد السعودية ، مشيراً إلى أنهم في الاتحاد و بجهود أعضائه ولجانه بذلوا كل ما يستطيعون من أجل إظهار الموسم بأجمل صورة.// انتهى//20:41ت م