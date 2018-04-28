إسلام آباد 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان مساء اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 200 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال باكستان وأفغانستان.وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق وادي سوات وشيترال ومالاكند ودير وبونير وبيشاور الواقعة في شمال باكستان.م ر // انتهى //20:49ت م