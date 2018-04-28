رياضي / اختتام فعاليات برنامج الهايكنج بطريف
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
طريف 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
اختتمت أمس فعاليات برنامج الهايكنج "المشي بالطبيعة" ، التي نظمها نادي نادي الوعد الرياضي بطريف بالتعاون مع لجنة التنمية الإجتماعية ونادي الحي وعدد من الجهات الأهلية، بحضور محافظ طريف بدر بن نجر الصقر .
وشارك في الفعالية العديد من الرياضيين وهواة رياضة المشي في هذا البرنامج الذي بلغ طوله 4 كيلو متر ، ويهدف لتعزيز رياضة المشي .
وفي ختام البرنامج سلم محافظ طريف الجوائز والدروع التذكارية للفائزين .
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21:08ت م