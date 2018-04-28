طريف 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واساختتمت أمس فعاليات برنامج الهايكنج "المشي بالطبيعة" ، التي نظمها نادي نادي الوعد الرياضي بطريف بالتعاون مع لجنة التنمية الإجتماعية ونادي الحي وعدد من الجهات الأهلية، بحضور محافظ طريف بدر بن نجر الصقر .وشارك في الفعالية العديد من الرياضيين وهواة رياضة المشي في هذا البرنامج الذي بلغ طوله 4 كيلو متر ، ويهدف لتعزيز رياضة المشي .وفي ختام البرنامج سلم محافظ طريف الجوائز والدروع التذكارية للفائزين .// انتهى //21:08ت م